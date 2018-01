Cinco mulheres acusam James Franco de comportamento impróprio

Novas acusações de comportamento impróprio e assédio sexual foram proferidas nesta quinta-feira contra o ator americano James Franco, com o jornal Los Angeles Times publicando depoimentos de cinco mulheres.

O ator, de 39 anos, e seu advogado negaram todas as acusações.

Quatro ex-estudantes da escola de atores criada por James Franco, Studio 4, afirmaram que se sentiram incomodadas com seu comportamento, especialmente durante cenas com nus.

A quinta mulher, Violet Paley, agora com 23 anos, disse que se sentiu obrigada a fazer uma felação no ator quando os dois mantinham uma relação.

A aparição de James Franco na entrega dos Globos de Ouro, no domingo passado, quando usou um broche de apoio ao movimento Time's Up para defender as vítimas de abuso sexual no trabalho, parece ter deflagrado a série de acusações.

O ator recebeu o Globo de Ouro de melhor ator pela comédia "Artista do Desastre", que ele mesmo dirigiu, e está indicada ao Oscar.

"Foi como um tapa", disse ao LA Times Sarah Tither-Kaplan, ex-aluna do Studio 4. Na noite do Globo de Ouro a mulher publicou no Twitter que se sentiu "explorada" por filmar cenas nuas recebendo 100 dólares por dia.

Em seu depoimento ao jornal, a ex-aluna conta como ela e outras mulheres que participavam de uma cena nuas tiveram suas faixas de plástico que cobriam as partes íntimas retiradas quando simulavam cenas de sexo oral.

Outras duas ex-alunas, Hilary Dusome e Natalie Chmiel, revelaram como o ator pediu para que retirassem as faixas de plástico da parte de cima durante uma gravação em um clube de strip-tease, e que diante da negativa, abandonou o set furioso.

Katie Ryan revelou ao jornal que James Franco "sempre indicava que todas poderiam ter oportunidades de papéis se estivessem dispostas a praticar atos sexuais e tirar a roupa".

Violet Paley, uma jovem aspirante à diretora, revelou que estava em um automóvel quando foi pressionada a fazer sexo oral em James Franco.

"Fiquei estressada e lhe disse: 'Podemos fazer isto mais tarde?' Mas ele empurrou minha cabeça e como não queria que ele me odiasse, simplesmente fiz aquilo".

Paley destacou que conversou com James Franco após a explosão do caso Weinstein, em outubro passado, e que o ator reconheceu ter agido incorretamente ao se envolver "com alguém que estava em plena desintoxicação", mas declarou não ter feito qualquer coisa ilegal.

Convidado por vários programas de televisão de grande audiência desde o início da semana após receber o Globo de Ouro e em plena campanha do Oscar, James Franco se defendeu afirmando que "o que leu não é exato".

Um comunicado emitido pelo advogado do ator destaca que suas diretoras de elenco do filme "The Long Home", que será lançado em 2018, jamais receberam queixas das atrizes.

"James faz tudo para ajudar jovens atores, atrizes e diretores a entrar neste setor", concluiu.