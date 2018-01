Secretário de Economia mexicano viaja aos EUA em meio a dúvidas sobre Nafta

O secretário de Economia do México, Ildefonso Guajardo, viajou para Washington para se reunir com o representante comercial americano, Robert Lighthizer, em meio a dúvidas sobre o futuro do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), informou o governo nesta quinta-feira.

Guajardo chegou nesta quarta-feira, no mesmo dia em que uma fonte canadense disse à AFP que o país está pronto para uma eventual saída dos Estados Unidos do acordo.

Esse anúncio abalou a cotação do peso em relação ao dólar.

O secretário vai ficar na capital americana até sexta-feira, segundo o comunicado divulgado pela Secretaria de Economia.

Ele afirmou que Guajardo vai "se reunir com legisladores dos Estados Unidos, para revisar diversos temas da agenda bilateral, em particular, o avanço das negociações para a modernização do Nafta".

A reunião acontece antes da sexta rodada de negociações do tratado comercial, que será realizada em Montreal, no Canadá, de 23 a 28 de janeiro.