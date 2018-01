Press Release from Business Wire : Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) premiou hoje o Parrish Medical Center, sediado na Flórida, com a primeira classificação de Patient Safety Five-Star Hospital (Hospital 5 Estrelas em Segurança de Pacientes), resultante da implementação de todas as treze Actionable Patient Safety Solutions - APSS (soluções acionáveis de segurança do paciente), processos baseados em comprovação projetados para ajudar os hospitais a eliminar as mortes preveníveis e melhorar a assistência ao paciente.

"Sabemos que a implementação de todas as APSS, como parte de um programa abrangente de segurança dos pacientes, ajuda os hospitais a eliminar as mortes preveníveis. Acreditamos que através da classificação de hospitais com base no número de APSS que implementam é uma boa forma de obter ótimos resultados. Não podemos esperar resultado zero, precisamos planejar atingir zero", disse Joe Kiani, fundador da Patient Safety Movement Foundation.

Kiani acrescentou: "Estamos incrivelmente orgulhosos dos hospitais comprometidos e esperamos que compromissos ousados como esse do Parrish Medical Center serão a norma. Convidamos os hospitais a implementar todas as APSS para obter a classificação 5 estrelas."

"Esta conquista é um tributo à incrível visão e ao compromisso que nosso diretor executivo e a nossa liderança assumiram há quinze anos, quando nos comprometemos com a missão de 'experiências de cura para todos, o tempo todo'", explicou Edwin Loftin, diretor de enfermagem. "As Actionable Patient Safety Solutions (APSS) da Patient Safety Movement Foundation estão bem alinhadas com a nossa visão de curar as famílias e as comunidades. Ao implementar essas APSS como parte do nosso programa de segurança de pacientes, conseguimos obter resultados duradouros notáveis."

A partir de 2018, a Patient Safety Movement Foundation estará oferecendo classificação para todos os hospitais que voluntariamente participarem do Patient Safety Movement. A classificação é objetiva e baseada no número de APSS e em outros processos específicos que os hospitais implementem.

No Parrish Medical Center, eles obtiveram alguns dos seguintes resultados notáveis:

-- Zero ocorrências de pneumonia associada a ventilação mecânica em 12 anos

-- Uma infecção do trato urinário (Urinary Tract Infection- UTI) associada a cateter em 10 anos

-- Uma infecção da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central (Central Line-Associated Bloodstream Infection - CLABSI) nos últimos dez anos

A Patient Safety Movement Foundation reconhece e valoriza as outras classificações e os sistemas de classificação já existentes, como aqueles da CMS e do LeapFrog Group, e acredita que essa ferramenta é uma abordagem adicional para dar ao público mais informações sobre os hospitais que estão comprometidos com a segurança dos pacientes.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation:

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e três milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare para erradicar o número de mortes evitáveis até 2020 (0X2020). Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, provedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para segurança do paciente. A Fundação também realiza a Cúpula Mundial sobre Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia. A Cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates instigantes e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para atender aos desafios de segurança de pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente, incentivando empresas de tecnologia médica a compartilhar os dados sobre a compra de seus produtos e pedir que os hospitais se comprometam em implementar soluções acionáveis para a segurança de pacientes, a Patient Safety Movement Foundation está trabalhando para alcançar a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org/.

