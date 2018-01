China desmente informações sobre redução de compra da dívida americana

A China desmentiu nesta quinta-feira as notícias sobre sua suposta vontade de reduzir as compras da dívida americana e considerou que devem ser originárias de fontes errôneas ou simplesmente informações falsas.

O país asiático administra suas compras de bônus do Tesouro americano "de acordo com as condições do mercado e suas necessidades de investimento", afirmou um porta-voz da agência governamental chinesa encarregada do mercado cambiário.

A China tem as reservas de câmbio mais importantes do planeta, que chegariam a 3,14 trilhões de dólares no final de dezembro.