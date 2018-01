Ricky Martin anuncia casamento com Jwan Yosef

O cantor porto-riquenho Ricky Martin anunciou nesta quarta-feira que se casou com Jwan Yosef, seu namorado há dois anos.

"Sou um esposo", contou o artista ao canal de televisão E!, sem revelar onde e quando ocorreu a cerimônia.

"Faremos uma grande festa em um par de meses. Estou muito bem. Já não posso apresentá-lo como meu namorado. Não posso, agora é meu esposo, meu homem", declarou Martin.

O cantor, de 46 anos, começou a sair em 2016 com Yosef, um artista sueco nascido na Síria há 33 anos.

O casal anunciou seu compromisso em novembro passado e há alguns meses vive junto em Los Angeles, onde cria os gêmeos Matteo e Valentino, filhos de Martin de nove anos.

"Fizemos os votos, nos comprometemos e assinamos todos os papéis que tínhamos que firmar, incluindo um acordo pré-nupcial", explicou o cantor.

Ganhador de dois prêmios Grammy, Martin já emplacou sucessos como "Livin' la Vida Loca", "Sha Bangs", "María" e "La Mordidita".

Na próxima semana estreia com a minissérie "The assassination of Gianni Versace: American Crime Story", junto com a espanhola Penélope Cruz e o venezuelano Édgar Ramírez, na qual faz o papel do amante do famoso estilista italiano, assassinado em julho de 1997 diante de sua mansão em Miami.

Martin também é embaixador da boa vontade da Unicef e tem sua própria fundação voltada aos direitos de crianças e adolescentes.