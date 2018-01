Press Release from Business Wire : Consumer Technology Association

Uma nova classificação da Consumer Technology Association (CTA) identifica 13 países como líderes com fatores favoráveis à inovação. No quadro inaugural do seu International Innovation Scorecard, (Indicador de desempenho de Inovação Internacional), a CTA identificou a Finlândia, Reino Unido, Austrália, a Suécia, Estados Unidos, Singapura, Países Baixos, Canadá, Portugal, República Tcheca, Áustria, Dinamarca e Nova Zelândia como os campeões da inovação de 2018.

Anunciado durante o discurso da CTA na CES® 2018 em Las Vegas, Nevada, o Scorecard identifica áreas críticas da política nacional que estimulam a inovação e revelam as áreas em que os países podem estar dificultando seus próprios futuros e crescimento econômico.

"Nosso objetivo com o International Innovation Scorecard é avaliar países de uma perspectiva exclusivamente americana, para determinar quais países têm as melhores políticas para permitir que os inovadores criem e introduzam tecnologias novas e transformadoras", disse Gary Shapiro, presidente e diretor executivo da CTA. "A inovação é o coração e o produto do sonho americano. Hoje, aumenta o número de países que veem um sonho semelhante ao alcance e estão posicionados para obter os benefícios da inovação - através dos sucessos de seus próprios países e do progresso coletivo do mundo. Parabenizamos todos os Campeões da Inovação deste ano."

A CTA, a maior associação de comércio de tecnologia dos EUA, realizou uma análise comparativa de 38 países e da União Europeia. O Scorecard utiliza vários critérios objetivos, incluindo: se os governos apoiam modelos e tecnologias de negócios inovadores, incluindo economia de compartilhamento e veículos autônomos; até que ponto seus sistemas tributários são favoráveis; com que eficácia protegem o meio ambiente; e problemas de importância permanentes, tais como velocidade e custo de banda larga. O Scorecard também avalia os países sobre a diversidade; a proporção de funcionários do sexo feminino e masculino no local de trabalho em grupos demográficos chave; imigrantes como parte da população nacional; e liberdade de pensamento e expressão.

"As linhas de tendência são claras. A inovação é incentivada onde os governos são hospitaleiros a novas ideias, onde as pessoas desfrutam de uma grande liberdade e ambientes limpos e onde os inovadores são aceitos", acrescentou Shapiro. "O futuro dos países está ligado à inovação, porque irá reforçar o crescimento econômico e proporcionar às gerações futuras os empregos que desejam. Os graduados que entram na força de trabalho hoje não necessariamente querem permanecer nos empregos de fábricas de gerações anteriores, eles querem usar sua criatividade e curiosidade para construir futuros mais brilhantes em todo o mundo."

Outras descobertas importantes, classificadas por categoria, incluem:

-- Os países mais diversos são Austrália, Canadá, Singapura e Suécia

-- Os países com maior liberdade individual e política no mundo são Canadá, Países Baixos, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Portugal

-- Os países que têm, em média, as conexões de internet mais rápidas e acessíveis são Reino Unido, Finlândia, Coreia do Sul, Suécia, Alemanha, Dinamarca, Áustria e Países Baixos

-- Os países com as forças de trabalho mais qualificadas são Singapura, Israel, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Suécia e Nova Zelândia

-- Os países com sistemas fiscais mais inovadores são Singapura, China, Panamá, Chile, Irlanda e Canadá

-- Os países com maiores despesas em P&D; como porcentagem do PIB são Israel, Coreia do Sul, Japão, Suécia, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha e Estados Unidos

-- Os países com maior nível de atividade empreendedora são Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, Cingapura, Irlanda e Suécia

-- Os países que mais permitem que as pessoas e as empresas testem e implementem tecnologias de drones são Austrália, Finlândia, Portugal, Singapura e Suécia

-- Os países que permitem que o transporte solidário opere mais livremente são Finlândia, Panamá, Peru, Polônia, Ruanda, África do Sul e México

-- Os países com as melhores estruturas federais para aluguel de casas a curto prazo são Chile, Dinamarca, Finlândia, Israel, México, Nigéria, Peru, Portugal e África do Sul

-- Os países que permitem que as pessoas e empresas testem e implantem veículos autônomos mais amplamente são Austrália, Áustria, República Checa, França, Alemanha, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Reino Unido e os Estados Unidos

-- Os países com água e ar mais limpos são Austrália, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos

Nesta primeira edição do International Innovation Scorecard, a CTA considerou uma série de indicadores para determinar a classificação final de países. O Scorecard avalia os países que cumprem duas diretrizes: o governo deve ser capaz de influenciar as políticas públicas; e devem existir dados de terceiros publicamente disponíveis, verificáveis e independentes e estes podem ser comparados com os de outras nações. Em edições futuras, a CTA irá expandir o escopo do Scorecard e incluir mais países.

Em abril, a CTA lançará a quinta edição do Innovation Scorecard dos EUA, que classifica todos os 50 estados.

Para ler mais sobre o Scorecard, acesse www.internationalscorecard.com.

Sobre a Consumer Technology Association:

A Consumer Technology Association (CTA)TM é a associação comercial que representa a indústria de tecnologia do consumidor de US$ 351 bilhões e que proporciona mais de 15 milhões de postos de trabalho nos EUA. Mais de 2.200 empresas - 80% são pequenas empresas e novas empresas; outras estão entre as marcas mais conhecidas do mundo - desfrutam dos benefícios de ser membros da CTA, incluindo promoção de políticas, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção da indústria, desenvolvimento de normas bem como incentivo aos negócios e relações estratégicas. A CTA também é proprietária e produz a CES® - o local de encontro do mundo a todos que prosperam em negócios de tecnologias do consumidor. Os lucros da CES são reinvestidos em serviços industriais da CTA.

PRÓXIMOS EVENTOS

-- CES 2018 - Inscreva-se9 a 12 de janeiro, Las Vegas, Nevada

-- CES Asia 2018 13 a15 de junho, Xangai, China

-- Digital Patriots Dinner17 de abril, Washington, DC

-- CES on the Hill18 de abril, Washington, DC

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180110006361/pt/

Consumer Technology Association (CTA) Bronwyn Flores, 703-907-7679 bflores@CTA.tech www.CTA.tech ou Izzy Santa, 703-907-4308 isanta@CTA.tech

