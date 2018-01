Líder democrata deseja unir reforma na imigração a projeto de orçamento nos EUA

Washington, 10 - O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse que um acordo de imigração bipartidário que os congressistas buscam alcançar deve ser anexado ao projeto de orçamento que o Congresso deve votar em breve.



Schumer também afirmou que, apesar da decisão de um juiz federal de impedir temporariamente o fim da proteção para imigrantes jovens, os congressistas ainda devem aprovar uma lei que proteja esses imigrantes permanentemente da deportação. Os comentários do líder democrata vêm um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com senadores dos dois partidos na Casa Branca para buscar um acordo sobre imigração.



Schumer comentou que anexar um acordo de imigração ao orçamento é "a única maneira de garantir" proteção para os quase 800 mil imigrantes que entraram ilegalmente em território americano quando crianças. O Congresso deve aprovar uma legislação orçamentária até 19 de janeiro para evitar uma paralisação do governo federal. Fonte: Associated Press.