NYC liquida investimentos em energias fósseis e processa petroleiras

A cidade de Nova York anunciou que vai vender US$ 5 bilhões em investimentos em combustíveis fósseis e que processou cinco companhias de petróleo por seu suposto papel no aquecimento do planeta.

O desinvestimento ocorrerá após uma análise do impacto de tal decisão e sua revisão legal, disse na quarta-feira o prefeito democrata, Bill de Blasio, destacando que Nova York foi a primeira grande cidade americana a tomar esta iniciativa.

Esses ativos, que seriam vendidos dentro de cinco anos no caso de validação após análise, fazem parte da carteira de cinco fundos de pensão municipais que asseguram a aposentadoria de professores, funcionários municipais, policiais, bombeiros e funcionários administrativos das escolas da cidade.

No total, os cinco fundos controlam US$ 189 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 5 bilhões são investidos em 190 companhias ativas em combustíveis fósseis.

Paralelamente, de Blasio anunciou em uma conferência de imprensa que a cidade apresentou um processo ante a justiça civil federal contra cinco gigantes do petróleo - BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil e Shell - por sua suposta responsabilidade nas mudanças climáticas.

A ação, à qual a AFP teve acesso, não especifica montantes.

A indenização por danos eventualmente estabelecidos pela justiça contribuiriam para o financiamento de medidas tomadas pela cidade para lutar contra as consequências das mudanças climáticas, anunciou o município, que já lançou um programa de investimentos de US$ 20 bilhões.

"A ExxonMobil recebe favoravelmente qualquer tentativa de responder às mudanças climáticas", indicou a empresa à AFP.

"Este tipo de ação legal (...) contra uma indústria que oferece produtos nos quais todos confiamos para que a economia funcione e para viver no dia a dia não é uma", ressaltou.

A Chevron denunciou uma ação "sem fundamento factual ou jurídico" que "não fará nada para responder à questão séria das mudanças climáticas".

A Shell estimou que as mudanças climáticas devem ser enfrentadas "com políticas públicas razoáveis e mudança cultural, (...) e não nos tribunais".

Consultada pela AFP, a ConocoPhillips se negou a comentar o anúncio. A BP não respondeu imediatamente as solicitações da AFP.

"Nova York está defendendo as gerações futuras e o nosso planeta" ao decidir liquidar seus investimentos em combustíveis fósseis, disse de Blasio, citado no comunicado.

"Ao mesmo tempo, dirigimos também nossa luta contra as mudanças climáticas para os grupos de energias fósseis, que conhecem seus efeitos e enganaram conscientemente o público para proteger seus rendimentos", afirmou.

"Lutamos pela nossa sobrevivência e não podemos contar com que outros farão isso por nós", acrescentou, detalhando que o furacão Sandy, que em 2012 deixou 40 mortos na cidade e custou US$ 42 bilhões ao estado de Nova York, tornou a luta contra o aquecimento global uma prioridade.

No final de dezembro, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que queria congelar os investimentos dos fundos de pensão de funcionários estatais em energias fósseis, e anunciou um plano de desinvestimento.

Em 2015, o parlamento da Califórnia aprovou uma lei que obriga os dois principais fundos de pensão públicos do estado a vender seus ativos ligados ao carvão.