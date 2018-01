Press Release from Business Wire : Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ GS: IBKR) uma corretora eletrônica automatizada global, anunciou que, a partir de 22 de janeiro, a empresa planeja aumentar os juros que incidem em seus empréstimos de margem com nível superior baseados em USD, acima de US$ 3.000.000 em cinco pontos base. A taxa em maiores quantias de empréstimo irá aumentar de 1,67% para 1,72%1. Taxas permanecerão inalteradas em empréstimos menores.

"O IBKR está aumentando a taxa de juros que incide em nossos maiores empréstimos uma vez que nossos empréstimos de margem total em destaque estão prestes a ultrapassar US$ 30 bilhões", disse o Presidente e Diretor Executivo do Interactive Brokers Group, Thomas Peterffy. "A empresa está tomando este passo conservador para abrandar o crescimento de empréstimos de margem."

Uma das corretoras online de menores custos, a Interactive Brokers forneceu de modo consistente baixas taxas de margem a seus clientes. A lista completa da IBKR com baixas taxas de margem é a seguinte:

-0- *T Quantia de Empréstimo Taxa Incidente Taxa Atual* US$ 0 a 100.000 Taxa de Referência + 1,5% 2,92% US$ 100.000,01 a 1.000.000 Taxa de Referência + 1,0% 2,42% US$ 1.000.000,01 a 3.000.000 Taxa de Referência + 0,5% 1,92% > US$ 3.000.000 Taxa de Referência + 0,3% 1,72% *T

*Taxas atualmente disponíveis para empréstimos baseados em USD. Empréstimos em outras moedas estão disponíveis com taxas comparáveis.

À parte, é esperado que a empresa assuma um engargo de cerca de US$ 84 milhões para ganhos no quarto trimestre devido à recente promulgação da Lei de Empregos e Redução Fiscal.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de seguros, commodities e divisas durante 24 horas em mais de 120 mercados em vários países e moedas a partir de um único IB Universal AccountSM a clientes em todo o mundo. Prestamos serviços a investidores, fundos de cobertura, grupos de comércio de propriedade, consultores financeiros e corretoras iniciantes. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiu equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para administrar seus portfólios de investimento com menores custos segundo a revista Melhores Corretoras Online da Barron, em 20 de março de 2017. Nos esforçamos em fornecer a nossos clientes preços vantajosos na execução e comercialização, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a preços baixos, posicionando-os para obter maiores retornos em investimentos.

1. A taxa de referência de margem e, portanto, a taxa total de juros que incide para você, pode mudar sem aviso prévio; as taxas atuais estão disponíveis em www.ibkr.com/interest.

