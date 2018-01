Senador americano questiona Apple sobre desaceleração em baterias de iPhones

San Francisco, 10 - O presidente do Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos, John Thune (Dakota do Sul), deseja que a Apple esclareça a desaceleração na bateria de iPhones mais antigos, cuja revelação veio à tona neste início de ano. Um pedido para obter informações foi emitido por Thune na terça-feira, em carta enviada ao diretor executivo da Apple, Tim Cook.



Entre outras coisas, Thune deseja saber se a Apple fez qualquer esforço para notificar seus sobre se as recentes atualizações de software diminuiriam a velocidade de baterias de alguns tipos de iPhone. Thune também perguntou à empresa se ela considerava substituir as baterias gratuitamente, em vez de dar desconto àqueles que precisavam realizar trocas.



A Apple não comentou o pedido. Uma resposta foi exigida pelo senador até o dia 23 de janeiro. Fonte: Associated Press.