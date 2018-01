Wall Street cai por rumores sobre China e saída dos EUA do Nafta

Wall Street fechou com leve queda a sessão desta quarta-feira, marcada pelos rumores sobre a vontade da China de comprar menos dívida americana e uma possível saída dos Estados Unidos do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta).

O índice industrial Dow Jones caiu 0,07%, a 25.369,13 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,14%, a 7,153.57 unidades. Já o S&P; 500 teve queda de 0,11%, a 2.748,23 pontos.

As ações de várias empresas beneficiadas pelo Nafta caíram bruscamente após ser anunciado que autoridades canadenses esperam que Donald Trump abandone o pacto comercial. Entre elas, está a General Motors, com recuo de 2,4%.

Mesmo assim, o mercado de ações dos Estados Unidos terminou bem acima de seus pontos mais baixos do pregão, um indicativo de que muitos investidores mantêm as esperanças de uma alta na temporada de divulgação dos resultados comerciais, que começa nesta semana.

Mas a fraqueza no mercado de títulos abalou os investidores na quarta-feira. Um sinal de menor interesse foi que o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu para 2,59%, seu maior nível desde março de 2017.

Em particular, houve influência de notícias da agência Bloomberg sobre planos das autoridades chinesas de reduzir ou até suspender as compras de títulos americanos.

"Se essa informação for confirmada e a China já não considerar os títulos do Tesouro como uma opção atrativa, as repercussões podem ser significativas, já que o país é um dos maiores detentores de dívidas dos Estados Unidos", disse Craig Erlam, da Oanda.