Canadá está preparado para eventual saída dos EUA do Nafta

O Canadá está preparado para uma possível saída dos Estados Unidos do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), mas não deu indícios da data de em eventual anúncio, disse nesta quarta-feira uma fonte do governo em Ottawa.

"O governo canadense está ciente da possibilidade de que o presidente Donald Trump possa anunciar a saída dos Estados Unidos do Nafta, e estamos prontos para essa eventualidade", disse a fonte à AFP.

A sexta sessão de renegociação do acordo entre Canadá, Estados Unidos e México está marcada para o fim deste mês.

Os rumores da proximidade de um anúncio de saída dos Estados Unidos do Nafta fizeram o dólar americano subir.

Seguindo um compromisso da campanha eleitoral, o presidente Donald Trump obrigou os dois sócios a renegociarem os termos de um acordo de livre-comércio assinado em 1994.