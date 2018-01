Toyota e Mazda anunciam construção de nova fábrica no Alabama

As montadoras japonesas Toyota e Mazda anunciaram nesta quarta-feira (10) a construção de uma fábrica conjunta de 1,6 bilhão de dólares no estado do Alabama.

Em uma coletiva de imprensa conjunta, executivo das duas empresas informaram que vão realizar os planos anunciados no ano passado para construir uma nova fábrica nos Estados Unidos, que vai gerar até 4 mil empregos.

Toyota e Mazda disseram que a nova fábrica deve entrar em funcionamento em 2021 e terá uma capacidade total de produção anual de 300 mil veículos.

As duas escolheram se unir aos diversos fabricantes de automóveis e de equipes estrangeiras atraídos pelas vantagens deste estado rural, onde a alemã Mercedes-Benz já é um dos motores da economia.

Os relatos na imprensa variam quanto à localização exata da nova fábrica, entre Montgomery, no centro do Alabama, e Huntsville, no norte do estado.

Raleigh News e The Observer informaram que a Carolina do Norte perdeu o projeto para o Alabama porque não tinha "logística da cadeia de fornecimento que as empresas automobilísticas requerem", citando uma pessoa ligada ao assunto.

A Toyota indicou que vai produzir o sedã Corolla na nova fábrica, enquanto a Mazda vai construir novos veículos "cross over", apesar de em ambos os casos todos os modelos serem voltados para o mercado da América do Norte.