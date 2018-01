Petróleo chega ao melhor preço desde dezembro de 2014

O petróleo fechou nesta quarta-feira com seu melhor preço desde meados de dezembro de 2014 em Nova York e Londres, estimulado por uma redução das reservas da commodity nos Estados Unidos.

O barril do light sweet (WTI) para entrega em fevereiro ganhou 61 centavos, para terminar em 63,57 dólares na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex).

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para março aumentou 38 centavos, a 69,20 dólares, seu melhor preço desde meados de dezembro de 2014.

O WTI registrou uma terceira sessão consecutiva em alta, a quinta em sete dias de mercado desde o começo do ano.

As reservas de petróleo caíram mais que o esperado nos Estados Unidos na semana passada. Na semana finalizada em 5 de janeiro, os estoques da commodity caíram 4,9 milhões de barris, para 419,5 milhões.

Desde a semana de 24 de novembro de 2017, as reservas de petróleo tinham caído em 37,5 milhões de barris, o que estimulou a alta dos preços do petróleo.

"Investidores reagiram aos dados das reservas do petróleo, apesar de estarem abaixo das expectativas do API (Instituto Americano de Petróleo)", disse James Williams, do WTRG.