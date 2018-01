Press Release from Business Wire : P.I. Works

Em seu 5º ano, a Global Telecoms Awards 2017 teve lugar em Londres em 2 de novembro de 2017 com a presença das empresas mais influentes da indústria. Neste proeminente evento, a P.I. Works e a Turk Telekom ganharam o "Prêmio de Menção Honrosa" na categoria "Inovação em Serviços Administrados do Ano" com o projeto revolucionário "Serviços Administrados com SON Centralizado." O escopo do projeto inclui o planejamento, gestão e otimização das redes de acesso de transmissão e rádio.

O Diretor de Tecnologia (CTO) da Turk Telekom, Cengiz Dogan, disse "A Turk Telekom estabeleceu a missão de oferecer serviços econômicos e de alta qualidade a seus clientes mediante soluções integradas de comunicação. Os Serviços Administrados com o SON Centralizado da P.I. Works são um fator chave de eficiência operacional, que conduz a uma experiência superior do subscritor através de operações automatizadas de rede. Esta é uma conquista significativa da qual estamos todos orgulhosos."

O Diretor Executivo (CEO) da P.I. Works, Basar Akpinar, disse "Ao contrário dos serviços tradicionais, a P.I. Works alavanca sua plataforma uSON, que proporciona funcionalidade SON centralizada e totalmente automatizada como uma solução única e integrada para o planejamento de redes de telefonia móvel, gestão e otimização. Nossos engenheiros especialistas junto com nossa equipe de produto ajudam a Turk Telekom a administrar sua rede de diversos fornecedores e múltiplas tecnologias de modo mais inteligente. O prêmio foi bem recebido e apreciado como cumprimento de nosso trabalho de qualidade, motivando nossa equipe a trabalhar para alcançar padrões ainda mais elevados."

Sobre

http://www.piworks.net/Insight/News/71/turk-telekom-and-pi-works-recognized-for-excellence-at-global-telecom-awards

---

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180110005013/pt/

Mídia P.I. Works Melih Murat marketing@piworks.net

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release