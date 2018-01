Terremoto de 7,6 graus abala costa de Honduras

Um terremoto de 7,6 graus de magnitude sacudiu na madrugada desta quarta-feira (10) a costa de Honduras, no Mar do Caribe, ativando os alarmes de ameaça de tsunami - informaram as autoridades, acrescentando que o sismo não causou vítimas, nem danos até o momento.

O terremoto ocorreu às 2h51 GMT (00h51 Brasília), a 44 km do arquipélago do Cisne e a 10 km de profundidade, revelou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Situado entre Belize e Cuba, este arquipélago hondurenho sofreu várias réplicas.

As autoridades locais ativaram por 12 horas o alerta de tsunami nos departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía.

Embora o terremoto tenha sido sentido apenas no território hondurenho continental, o presidente Juan Orlando Hernández pediu que "mantenham a calma, reportem qualquer emergência e sigam todas as instruções".

A porta-voz da Comissão Permanente de Contingências (COPECO), Julissa Mercado, confirmou para a AFP que não houve vítimas, e nenhum dano foi registrado.

"De acordo com nossos parâmetros preliminares de terremotos, é possível que se registrem ondas perigosas de tsunami na costa situada a menos de 1.000 km do epicentro", declarou mais cedo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, antes de desativar os alertas e as ameaças de tsunami emitidos para Porto Rico, Ilhas Virgens, Belize, Cuba, México, Jamaica e Ilhas Cayman.

Nas próximas horas, vários desses países ainda podem registrar ondas de 0,3 a 1 metro.