Juiz bloqueia decisão de Trump de encerrar programa que protege imigrantes

São Francisco, 10 - Um juiz federal em São Francisco bloqueou temporariamente na terça-feira à noite a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de acabar com um programa que impede a deportação de jovens imigrantes.



Num veredicto de 49 páginas, o juiz William Alsup decidiu manter o programa, que garantiu proteção a cerca de 800 mil jovens imigrantes durante o governo Obama e é popularmente conhecido como "Dreamers".



Alsup levou em consideração cinco processos separados que desafiaram a decisão de Trump de cancelar o programa, anunciada em 5 de setembro do ano passado.



Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o veredicto do juiz não muda o fato de que o programa tentou contornar o Congresso ilegalmente e a agência está no seu direito de encerrá-lo. Fontes: Associated Press/Dow Jones Newswires.