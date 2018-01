Terremoto de 7,6 graus abala costa de Honduras

Um terremoto de 7,6 graus de magnitude sacudiu na madrugada desta quarta-feira a costa de Honduras, no Mar do Caribe, ativando os alarmes de ameaça de tsunami mas sem provocar vítimas ou danos até o momento, informaram as autoridades.

O terremoto ocorreu às 02H51 GMT (00H51 Brasília), a 44 km do arquipélago do Cisne e a 10 km de profundidade, revelou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto abalou levemente o território hondurenho continental, mas o presidente Juan Orlando Hernández informou que o sistema nacional de emergências está ativado.

"Por favor mantenham a calma, reportem qualquer emergência e sigam todas as instruções", pediu o presidente.

"De acordo com nossos parâmetros preliminares de terremotos, é possível que se registrem ondas perigosas de tsunami nas costas situadas a menos de 1.000 km do epicentro", explicou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Porto Rico e Ilhas Virgens estão sob aviso de tsunami, um nível inferior ao alerta.

Honduras, Belize, Cuba, México, Jamaica e Ilhas Cayman estão sob ameaça de enfrentar ondas de até 1 metro.