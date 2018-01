Terremoto de 7,6 graus na costa de Honduras provoca alerta de tsunami

Cidade do México, 10, 10 - Um terremoto de 7,6 graus foi registrado às 0h51 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 10, no Mar do Caribe, ao norte de Honduras.



Não há relatos preliminares de danos em terra, mas os Estados Unidos emitiram um alerta de tsunami para Porto Rico, Jamaica, outras ilhas caribenhas e costa da América Central.



O terremoto ocorreu a 202 quilômetros de Barra Patuca, em Honduras, e a 303 quilômetros de George Town, nas Ilhas Cayman, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



(Associated Press)