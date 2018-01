Astronauta japonês provoca confusão sobre crescimento no espaço

Um astronauta japonês que está na Estação Espacial Internacional (ISS) desde meados de dezembro revelou ter crescido nove centímetros no espaço, quando na realidade havia ganho apenas dois centímetros.

"Mediram minha altura e uau! Cresci nove centímetros!" - tuitou Norishige Kanai na segunda-feira. "Cresci como uma planta em apenas três semanas".

"Estou com medo de não caber no assento da (nave) Soyuz no momento do regresso", escreveu, provocando milhares de reações nas redes sociais.

"Alguém pode me levar ao espaço? Quero crescer", escreveu o usuário @KakeruTokyo no Twitter.

"Senhor Kanai, estou com inveja. Me pergunto se tivesse uma vida diferente se mediria 10 centímetros a mais", tuitou outro internauta.

Com 1,80 metro, Norishige Kanai é muito mais alto que o japonês médio, que mede 1,71, segundo as estatísticas oficiais.

Nas longas permanências no espaço o corpo se alonga devido à ausência de gravidade, mas volta rapidamente a estatura inicial com o regresso à Terra.

Mas o caso de Kanai não passou de uma confusão. Após seu colega russo questionar o espetacular crescimento, o astronauta japonês percebeu o engano e revisou seu crescimento para apenas dois centímetros.

No Twitter, pediu desculpas pela "fake news" e se disse "aliviado por poder entrar na Soyuz".