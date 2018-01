Trump diz que muro na fronteira é condição para acordo sobre imigrantes

Washington, 10 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a condição para o acordo que protege da deportação jovens imigrantes que foram levados ainda crianças ao país é um muro na fronteira com o México.



"Como eu deixei bem claro hoje, nosso país precisa da segurança de um muro na fronteira do sul, que deve fazer parte de qualquer aprovação do Naca", disse o presidente em sua conta no Twitter, referindo-se ao programa que protege o status de legalidade dos jovens imigrantes.



O comentário foi publicano horas depois de uma reunião bipartidária para discutir esforços para codificar o Naca em lei. Legisladores democratas disseram que não apoiaram a demanda de Trump para a construção do muro e disse que o presidente estaria aberto à melhorias nas medidas de segurança na fronteira em vez de um muro físico. Fonte: Associated Press.