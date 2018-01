Presidente do Peru reconfigura gabinete após escapar de impeachment

Lima, 10 - O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, empossou novos ministros em seu gabinete, nesta terça-feira, dizendo que levaria reconciliação ao país vizinho, na esteira de uma votação no parlamento sobre seu impeachment e o perdão controverso ao ex-presidente, Alberto Fujimori, condenado por abusos contra os direitos humanos.



O combalido presidente substituiu quase metade de seus 19 ministros, com líderes do setor público e privado, embora o partido que salvou sua pele na votação do impeachment em dezembro não tenha nomeado ninguém.



"Talvez a reconciliação seja um objetivo difícil de alcançar, mas eu prometo não descansar nem mesmo um segundo nos meus esforços para obtê-la", disse Kuczynski num discurso na cerimônia de posse.



Kuczynski é um presidente impopular e considerado altamente vulnerável por causa das acusações de ter recebido propinas da Odebrecht. Legisladores no Congresso prometeram pedir o impeachment do presidente mais uma vez. Fonte: Associated Press.