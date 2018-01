H&M retira casaco de moletom após críticas de racismo

A empresa sueca de moda Hennes et Mauritz (H&M;) anunciou nesta terça-feira que retirou de suas lojas um casaco de moletom que lhe rendeu um grande número de acusações de racismo, em particular por parte da estrela americana da NBA LeBron James.

"Não só retiramos a foto de nossos canais, mas também a peça de nossa oferta", informou a H&M; em sua conta de Twitter.

Horas antes, o ala do Cleveland Cavaliers tinha criticado duramente a empresa têxtil pela divulgação de uma publicidade em que um menino negro usava um casaco de moletom em que se lia "Coolest monkey in the jungle" (O macaco mais legal da selva).

O jogador de basquete publicou em seu Instagram uma fotomontagem em que aparecia o mesmo menino com uma coroa na cabeça e a frase escrita no casaco coberta por outra coroa.

"Eu vejo um jovem rei! O soberano do mundo, uma força intocável que não pode ser negada!", escreveu James.

"Como afro-americanos, temos que romper as barreiras, demonstrar que as pessoas se enganam e trabalhar ainda mais para provar que estamos em nosso lugar", acrescentou a estrela da NBA.

Na segunda-feira, a H&M; pediu desculpas e retirou a foto do site, mas o casaco de moletom continuava à venda.

Não é a primeira vez que uma grande marca se encontra nesta situação.

Em 2014, a marca de roupa espanhola Zara teve que retirar do mercado uma camiseta infantil de listras com uma estrela amarela bordada que gerou polêmica por sua semelhança com os uniformes dos judeus nos campos de concentração nazistas.

Em outubro passado, a marca de perfumaria e cosmética Dove se desculpou por uma publicidade que também foi considerada racista. O anúncio mostrava uma mulher negra que ao tirar a camiseta se transformava em uma mulher branca e ruiva.