Um terço dos canadenses consumiram opioides nos últimos cinco anos

Quase um em cada três canadenses (29%) consumiu "alguma forma" de medicamentos opioides nos últimos cinco anos, segundo uma pesquisa publicada nesta terça-feira, em meio à luta contra as overdoses mortais do potente analgésico fentanil.

O número de vítimas de overdose de opioides, principalmente do fentanil e do carfentanil, ainda mais potente, disparou no Canadá há dois anos, particularmente na costa oeste.

Ao menos 3.000 mortes por overdose de opioides ocorreram em 2016 e a tendência dos primeiros seis meses do ano passado fizeram o Ministério da Saúde temer um maior número de mortes durante este ano.

"Pouco mais de três quartos (77%) dos canadenses de 18 anos ou mais estão cientes do problema dos opioides", segundo a pesquisa da Statistics Canada, realizada nos dois últimos meses com adultos.

Embora os opioides e opiáceos (fentanil, oxicodona, morfina, codeína, etc.) sejam medicamentos receitados para aliviar a dor, seu uso pode se tornar "problemático", com riscos de dependência, overdose e morte, de acordo com os autores da pesquisa.

Enquanto 29% dos canadenses consumiram ao menos um produto que contém esta substância nos últimos cinco anos, muitos dizem que guardam os opioides não utilizados "para uso pessoal posterior".

Quase oito de cada 10 entrevistados são "muito conscientes" de que o uso problemático dos opioides pode provocar overdose e morte, segundo a pesquisa.

As autoridades de saúde canadenses estão intensificando as medidas para conter estas overdoses mortais, como a distribuição de naloxona, um antídoto contra os efeitos da ingestão excessiva de fentanil.

O Ministério da Saúde se dispôs a classificar o tramadol como um opioide, depois de um aumento de 30% das prescrições deste analgésico no país entre 2012 e 2016, conforme revelou um relatório em dezembro.