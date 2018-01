Petróleo fecha em seu nível mais alto em três anos

O petróleo atingiu nesta terça-feira, em Nova York e em Londres, seu preço mais alto desde dezembro de 2014, estimulado pelas previsões de uma queda das reservas americanas da commodity.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro ganhou 1,23 dólar e fechou a 62,96 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Durante a sessão, o petróleo americano alcançou seu preço mais elevado desde 11 de dezembro de 2014, a 63,24 dólares.

No Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou a 68,82 dólares, uma alta de 1,04 dólar em relação ao fechamento de segunda-feira. Esse é seu maior nível desde meados de dezembro de 2014.

A antecipação de uma nova queda dos estoques americanos de petróleo no informe semanal do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que será publicado nesta quarta-feira, é "uma das principais razões da significativa alta dos preços", registrada nesta terça-feira, comentou Bart Mekel, da TD Securities.