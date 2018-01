Pentágono nega envolvimento em ataques de drones em bases da Rússia na Síria

Moscou, 09 - O Pentágono negou qualquer envolvimento em uma série recente de ataques de drones em bases russas na Síria depois que o Ministério de Defesa da Rússia insinuou que militares americanos poderiam ter ajudado os responsáveis pelos ataques.



O major da Marinha americana Adrian Rankine-Galloway, porta-voz do Pentágono, disse nesta terça-feira que "qualquer sugestão de que os EUA ou as forças da coalizão tenham desempenhado um papel em uma taque a uma base Rússia sem fundamento é totalmente irresponsável".



O Ministério de Defesa da Rússia disse, anteriormente, que os ataques teriam exigido assistência de um país que tivesse tecnologia de navegação por satélite. O órgão notou uma "coincidência estranha" de um avião de inteligência militar dos EUA que voou sobre o Mediterrâneo perto das duas bases russas no momento do ataque. De acordo com o ministério, suas forças repeliram uma série de ataques de 13 drones no sábado. Sete foram derrubados e seis foram forçados a pousar sem causar nenhum dano. Fonte: Associated Press.