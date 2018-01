Press Release from Business Wire : NEC Corporation

NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701) anunciou hoje a aquisição da empresa de serviços de TI baseada no Reino Unido Northgate Public Services Limited (NPS), acelerando a expansão de seus negócios de segurança internacional. A NEC está comprando a NPS por 475 milhões de libras esterlinas da Cinven, empresa líder internacional de private equity. Esta aquisição deverá ser concluída até o final de janeiro de 2018.

Fundada em 1969, a Northgate Public Services desenvolve software e serviços para o setor público, principalmente no Reino Unido, e emprega cerca de 1.400 engenheiros de software em todo o Reino Unido e na Índia. A NPS trabalha em estreita colaboração com a polícia britânica e com organizações governamentais para implantar sua plataforma de negócios em uma ampla base de clientes, que inclui forças policiais locais, escritórios de cobrança de impostos, escritórios de seguro social e autoridades de habitação.

O negócio de segurança internacional da NEC capitaliza tecnologias biométricas, incluindo tecnologias de reconhecimento facial e reconhecimento de impressões digitais que foram avaliadas como as mais precisas do mundo (*1) e fornece sistemas de identificação para mais de 30% das forças policiais estaduais nos Estados Unidos (*2 ).

O histórico comprovado da NEC de fornecer mais de 700 sistemas em mais de 70 países em todo o mundo, principalmente em áreas como identificação e controle de imigração, contribuiu para a realização de comunidades mais seguras e protegidas.

"Estamos orgulhosos com a chegada da Northgate Public Services, uma das principais empresas de tecnologia do Reino Unido, ao Grupo NEC", disse Takashi Niino, presidente e diretor executivo da NEC Corporation. "Com essa aquisição, a NEC tem como objetivo apoiar e fortalecer as tecnologias NPS para operações policiais, estabelecer novas soluções de segurança com base em uma plataforma de negócios comuns e desenvolver mercados internacionais em grande parte concentrados em países da Commonwealth".

"Este é um momento muito emocionante para fazer parte do Northgate Public Services. Nossos colegas e a equipe de liderança têm trabalhando incrivelmente nos últimos dois anos para deixar a empresa em grande forma operacional e financeira, e o resultado é que a NPS é um recurso altamente atraente para a NEC. Esta transação representa uma mudança gradual em nossa capacidade de atender nossos clientes", disse Stephen Callaghan, CEO da Northgate Public Services.

"Combinada com os negócios da NEC, agora seremos capazes de oferecer um conjunto mais amplo de serviços e software para nossa base de clientes existente, além de expandir novos setores geográficos e tecnológicos. Gostaria de salientar que vemos isso como simplesmente o início da nossa próxima fase de desenvolvimento. O aumento da capacidade financeira, capacidade técnica e o suporte para acesso ao mercado oferecidos pela NEC nos permitirão acelerar consideravelmente nossos planos de crescimento e estou entusiasmado com nossas perspectivas de futuro".

Após a aquisição, a NEC e a NPS colaborarão para desenvolver e fornecer soluções de segurança que combinem soluções e tecnologias de ambas as empresas. Especificamente, as empresas aproveitarão a tecnologia biométrica da NEC para aprimorar a autenticação de identidade durante as operações da polícia e os procedimentos administrativos, além de utilizar a linha de desenvolvimento de tecnologias de ponta da NEC, "NEC the WISE", (*3) para detectar fraude na segurança social e garantir que os benefícios sejam devidamente distribuídos. As empresas aproveitarão a detecção em tempo real de indivíduos e anormalidades suspeitas usando o reconhecimento facial da NEC, detecção de intrusão, detecção de itens suspeitos e outras técnicas de análise de imagem. A NEC também promoverá as soluções da NPS para operações policiais e soluções de administração de habitação pública para mercados fora do Reino Unido.

Espera-se que essas medidas contribuam para a expansão do negócio de soluções sociais e melhorem a lucratividade centrada no negócio de segurança.

