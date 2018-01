ONU parabeniza Coreias pro progresso em negociações

Seul, 09 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, parabenizou o progresso durante as negociações entre as duas Coreias, especialmente o acordo para aliviar as tensões militares, realizar conversas entre as forças de segurança e reabrir uma linha aérea militar.



O porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, disse que "o restabelecimento e fortalecimento de tais canais é fundamental para reduzir o risco de erros de cálculo ou mal-entendidos e reduzir as tensões na região". Ele disse, em um comunicado nesta terça-feira, que Guterres também se congratula com a decisão da Coreia do Norte de enviar uma delegação aos Jogos Olímpicos de Inverno.



Dujarric disse que o secretário-geral acredita que a resolução da Assembleia Geral da ONU, que diz que a Olimpíada "pode promover uma atmosfera de paz, tolerância e compreensão entre as nações é particularmente relevante na Península Coreana e além". Ele afirmou que Guterres também espera que "outros reforços" para reduzir as tensões "contribuirão para a retomada do diálogo sincero que leva à paz sustentável e à desnuclearização na Península da Coreia". Fonte: Associated Press.