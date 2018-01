Loja de alimentos kosher é incendiada perto de Paris

Uma loja kosher em Créteil, sudeste de Paris, que já havia sido pichada com cruzes suásticas há alguns dias, foi incendiada na noite de segunda-feira.

O incêndio teria deixado danos importantes, segundo a procuradora de de Créteil, Laure Beccuau.

"Privilegiamos a pista criminosa", afirmou.

Este incêndio acontece exatamente três anos depois do ataque jihadista contra um supermercado kosher nos subúrbios de Paris, em que morreram quatro pessoas.

O presidente francês Emmanuel Macron prestou no domingo uma homenagem às vítimas desse ataque e as do atentado contra a revista Charlie Hebdo, realizado dois dias antes.

Em 7 de janeiro de 2015, os irmãos Said e Sherif Kuachi matarom onze pessoas na redação da revista.

Dois dias depois, outro jihadisa, Amédy Coulibaly, matou três clientes e um funcionário judeu no supermercado de comidas kosher.