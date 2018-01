Press Release from Business Wire : Patient Safety Movement Foundation

Pelo quarto ano seguido, o ex-presidente Jimmy Carter e a ex-primeira dama Rosalynn Carter estão apoiando a Patient Safety Movement Foundation (PSMF) e demonstrando seu compromisso com a erradicação das mortes preveníveis até 2020 (0X2020), oferecendo uma oportunidade única na vida para pescar com os Carters nas montanhas da Geórgia.

Os três principais hospitais ou sistemas de hospitais que se comprometeram a economizar mensuravelmente o maior número de vidas, implementando processos que eliminem as mortes preveníveis, como as Soluções acionáveis de segurança do paciente (Actionable Patient Safety Solutions - APSS), entre janeiro de 2018 e agosto de 2018, receberão um lugar nesta pescaria exclusiva com os Carter.

"Estamos muito entusiasmados por formar uma parceria com os Carters para essa experiência exclusiva. Sua disposição de continuar proporcionando esta oportunidade para hospitais de todo o mundo ano após ano, diz muito sobre seu compromisso de ajudar a humanidade", disse Joe Kiani, fundador e presidente do conselho da Patient Safety Movement Foundation.

Essa viagem de pesca exclusiva ocorrerá na Geórgia, entre 19 a 21 de outubro de 2018. Para ser considerado, faça hoje mesmo seu compromisso de erradicação no site da Patient Safety Movement Foundation até 01 de agosto de 2018. Os vencedores serão anunciadas em setembro de 2018.

Os vencedores apresentarão a maioria das vidas salvas entre 04 de janeiro e 01 de agosto de 2018.

Para participar da competição:

1. Os candidatos deverão assumir umnovo compromissoou atualizar um compromisso existente online. É necessário preencher todos os campos do formulário de compromisso.

2. O número de "vidas salvas" pelo compromisso apresentado deve ser calculado de acordo com a seguinte fórmula: Vidas salvas = (PATAMAR de eventos esperados - Eventos observados MEDIDOS) x Taxa de mortalidade.*

*Observação: a taxa de mortalidade deve ser obtida pelo candidato em um periódico avaliado por colegas.

3. Confira as regras completasda competição.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e três milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare para erradicar o número de mortes evitáveis até 2020 (0X2020). Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, provedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para segurança do paciente. A Fundação também realiza a Cúpula Mundial sobre Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia. A Cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates instigantes e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para atender aos desafios de segurança de pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente, incentivando empresas de tecnologia médica a compartilhar os dados sobre a compra de seus produtos e pedir que os hospitais se comprometam em implementar soluções acionáveis para a segurança de pacientes, a Patient Safety Movement Foundation está trabalhando para alcançar a meta de erradicar as mortes evitáveis até 2020. Acesse o site http://patientsafetymovement.org/.

