Coreia do Norte concorda em participar de Jogos na Coreia do Sul

Seul, 9, 09 - O vice-ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chun Hae-sung, informou nesta terça-feira, 9, que a Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão disputados na sul-coreana Pyeongchang no mês que vem. A decisão foi o primeiro resultado do encontro diplomático entre os dois países iniciado nesta terça-feira no vilarejo de Panmunjom, na área desmilitarizada da fronteira. É a primeira vez em dois anos que representantes dos dois países dialogam oficialmente.



A delegação da Coreia do Norte para Pyeongchang vai incluir atletas, dirigentes, torcedores e jornalistas, segundo Chun. A Coreia do Sul propôs ainda que atletas dos dois países entrem juntos nas cerimônias de abertura e encerramento dos jogos.



O vice-ministro sul-coreano informou também que foi proposta a retomada da prática de reunião temporária das famílias separadas pela guerra entre os países - o conflito terminou formalmente em 1953, mas como até hoje não houve um acordo de paz, ele é considerado suspenso.



