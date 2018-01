Press Release from Business Wire : Analogix Semiconductor, Inc.

A Analogix Semiconductor, Inc. anunciou hoje que sua família dedicada de controladores de visor de realidade virtual (virtual reality, VR) e realidade aumentada (augmented reality, AR), SlimPort® ANX753x, foi implementada nos visores frontais (Head Mounted Displays, HMD) de VR conectados por cabo, como os capacetes de realidade mista do Microsoft Windows 10.

Com entrada DisplayPort 1.4, 16 vias DSI por dispositivo e suporte para proteção de conteúdo digital de largura de banda alta HDCP 2.2/1.4, a família ANX753x de controladores de DisplayPort? para Quad MIPI-DSI impulsionam as altas resoluções exigidas pelos atuais HMDs de VR de maior desempenho em até 120 quadros por segundo (frames per second, FPS). Eles podem ser usados em aplicativos USB-C? e não-USB-C e pode manipular diversos modos de varredura de vídeo.

"Estamos trabalhando em estreita parceria com os fabricantes de capacetes e visores de VR para garantir a interoperabilidade e oferecer soluções prontas para uso de alto desempenho que são totalmente compatíveis com os padrões do setor", disse Michael Ching, vice-presidente de marketing da Analogix. "Com uma ampla experiência em DisplayPort, a nossa tecnologia e mapa de produtos permitem que gerações futuras de capacetes de VR tenham a potência e os pixels de uma verdadeira experiência de VR de segmento superior".

A ANX753x pertence a um pacote abrangente de produtos de VR comerciais projetados para atender às necessidades atuais e futuras de todo o canal de comunicação de dados de VR, permitindo uma transmissão confiável e de alto desempenho de vídeo, dados e potência entre a fonte de VR e o HMD. O pacote de soluções de VR da Analogix também inclui:

-- Soluções de controladores de porta altamente integrados para projetos de HMD de VR que exigem portas USB-C. O ANX7327, um controlador de porta USB-PD 3.0 com um desmultiplexador integrado compatível com comutação de taxas de transmissão de até 10 gigabits por segundo (Gbps), pode ser usado com a família ANX753x.

-- Soluções de ponte de chip único e retemporizador com soluções de conector USB-C integradas para projetos de sistemas de VR usando interfaces existentes, como HDMI e DisplayPort padrão, com necessidade de conexão com USB-C: Adaptador HDMI 2.0 + USB 3.1 para USB-C (ponte ANX7688) Adaptador DisplayPort 1.4 + USB 3.1 para USB-C (retemporizador ANX7440 com conector USB-C)

-- Soluções de retemporizador de 10 Gbps de integridade de sinal para extensores de cabo USB-C implementados em cabos de VR ativos com comprimentos ampliados (ANX7440, ANX7496, ANX7490).

Sobre a Analogix Semiconductor

A Analogix Semiconductor, Inc. projeta e fabrica semicondutores para o mercado digital multimídia, desde dispositivos portáteis, como smartphones, laptops e visores frontais de VR a televisões grandes de alta definição e placas gráficas de segmento superior. A Analogix é líder de mercado no fornecimento de soluções completas de semicondutores para conectividade de interface para DisplayPort em sua marca SlimPort, inclusive condicionadores de sinal de alta velocidade, e é líder no setor de controladores de visores móveis, como soluções de controlador de sincronização de alta velocidade e baixo consumo de energia. O padrão DisplayPort é uma interface inovadora, compacta e digital de áudio e vídeo de alta resolução, desenvolvida pela Associação de Padrões Eletrônicos de Vídeo (Video Electronics Standards Association, VESA). Os produtos com a marca SlimPort são compatíveis com DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) e DisplayPort Alternate Mode via conector USB tipo C.

Para obter outras informações, acesse www.analogix.com e www.slimport.com, siga-nos no Twitter @Analogix e @SlimPortConnect ou conecte-se conosco no LinkedIn.

Analogix e SlimPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Analogix Semiconductor, Inc. Todos os outros nomes comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

