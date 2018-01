Robô trapalhão arruína apresentação da LG em feira de Las Vegas

O grupo sul-coreano LG esperava fazer sucesso nesta segunda com um pequeno robô ativado por voz, na feira de eletrônica de Las Vegas, mas CLOi decidiu não colaborar.

Durante entrevista coletiva, um diretor da LG tentou fazer uma demonstração de todos os talentos do CLOi em um palco da feira, mas o robô se negou obstinadamente a obedecer as ordens.

As coisas até começaram bem entre David Vanderwaal, executivo da LG, e o pequeno robô branco de voz suave e olhos azuis. "CLOi, qual é a minha agenda para hoje"? "Você deve ir à academia às 10 horas" - respondeu - acrescentando que programou a máquina de lavar para "roupa esportiva".

Mas em seguida, o pequeno robô se manteve em silêncio, apesar das insistentes perguntas do executivo.

"CLOi não gosta de mim, obviamente", tentou brincar Vanderwaal, diante do olhar de jornalistas e analistas da indústria. "Até mesmo os robôs têm dias ruins".

Os robôs inteligentes e outros dispositivos conectados a residências ativados por voz são a grande tendência da eletrônica de consumo este ano.

Os robôs do grupo LG, também fabricante de eletrodomésticos, devem coordenar os diversos dispositivos do dia a dia: ar condicionado, máquinas de lavar, geladeiras e etc...

A competição é feroz, com a maioria dos grupos de tecnologia trabalhando no princípio de "torre de controle" da residência, que opera com base nos recentes avanços em inteligência artificial.