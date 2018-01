Press Release from Business Wire : Tigo

A Tigo®, pioneira da plataforma Smart Modular Flex MLPE, anunciou hoje sua nova TS4-F (Segurança contra incêndio) para juntar-se à plataforma TS4 de tampas de caixa de junção integradas e de conversão/extensão. Como solução de desligamento rápido mais econômica na Plataforma TS4, a TS4-F acompanhará a família de produtos na forma de módulos PV integrados por fabricantes de todo o mundo. Consulte seu fornecedor de módulo PV preferido ou acesse o site da Tigo para ver a nova "TS4-F integrada" ou "TS4-R-F convertida/estendida", disponível no primeiro trimestre de 2018.

Como parte da plataforma TS4, a TS4-F utiliza núcleo de ultra alta definição (Ultra-High Definition Core, UHD Core) e suporta qualquer módulo PV até 475W com tensão de até 90 V e corrente de até 12A. Além disso, a TS4-F suporta exclusivamente a especificação de sinalização SunSpec Alliance com comunicação através de rede elétrica (powerline communication, PLC) e funcionará com qualquer iniciador de desligamento rápido compatível com SunSpec. A Tigo testou compatibilidade com fornecedores de inversores múltiplos - inclusive SMA - e continuará a ampliar seu portfólio de inversores compatíveis.

Os destaques da TS4-F são:

-- Solução de desligamento rápido NEC 690.12 2017

-- Compatível com todos os módulos de até 475W

-- Suporta as especificações de desligamento rápido SunSpec Alliance

-- Compatível com todos os iniciadores SunSpec

-- Desativação no nível de módulo

-- Desligamento manual ou automático

-- Proteção contra sobreaquecimento e sobretensão

-- Protegida por patente

-- Instalação fácil

-- Tecnologia de núcleo-UHD para desempenho de alto nível

-- Certificação UL pendente

-- Disponível como módulo PV integrado e solução de conversão/extensão

"A TS4-F foi desenvolvida para oferecer aos clientes a primeira MLPE protegida por patente no mercado compatível com especificações de sinalização SunSpec Alliance", disse Zvi Alon, diretor executivo da Tigo. "Para os proprietários do sistema PV que quiserem abordar apenas as necessidades de desligamento obrigatórias e não exigirem otimização ou monitoramento, a TS4-F oferece uma solução de desligamento rápido certificada, econômica, com todas as funcionalidades de segurança da plataforma TS4".

Qual é a diferença entre TS4-F (Segurança contra incêndio) e TS4-S (Segurança)?

A TS4-F e a TS4-S da Tigo são dispositivos de desligamento rápido, mas a TS4-F é uma sinalização compatível com PLC SunSpec, enquanto a TS4-S usa sinalização sem fio. A TS4-F exige um iniciador em conformidade com as exigências de desligamento rápido, enquanto a TS4-S usa CCA e Gateway da Tigo para transmitir um sinal de desligamento rápido. A TS4-F visa de forma econômica o desligamento rápido, enquanto TS4-S inclui monitoramento de nível de módulos com desligamento rápido. A TS4-F e a TS4-S são protegidos por patente.

A TS4-F da Tigo está pronta para ser enviada como solução integrada com fabricantes de módulos de todo o mundo. Para informação sobre preço e entrega, ligue para +1.408.402.0802 ramal 1, e-mail sales@tigoenergy.com, ou acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício, fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para a indústria solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, em toda a Europa, no Japão, China, Austrália e Oriente Médio. Saiba mais em www.tigoenergy.com.

Tigo Tiffany Douglass, 408-402-0802 x430

