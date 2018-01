Press Release from Business Wire : Maxion Wheels

MaxionWheels, a maior fabricante mundial de rodas, anunciou hoje a formação de uma nova entidade jurídica, a Maxion Wheels Aluminium India Private Limited, como um passo fundamental do seu plano para desenvolver e produzir até quatro milhões de rodas de alumínio para veículos leves anualmente na Índia. A empresa confirmou a propriedade em Pune, na Índia, e inicialmente irá construir uma fábrica de 25.000 metros quadrado com capacidade anual de produção de dois milhões de rodas, inicialmente prevista para o terceiro trimestre de 2019. Terrenos adicionais também foram comprados para uma expansão da planta que aumentará a capacidade anual para quatro milhões de rodas nos próximos anos.

"A Maxion Wheels está empenhada em atender a demanda crescente por rodas de alumínio para veículos leves, especialmente na Índia, onde o crescimento do mercado supera a capacidade disponível", disse Pieter Klinkers, diretor-presidente da Maxion Wheels. "Estamos na Índia há mais de 20 anos, fornecendo rodas de aço para veículos leves e comerciais a fabricantes de equipamentos originais. Estamos felizes por poder atender à crescente demanda de nossos clientes globais para trazermos nossa reconhecida experiência de roda de alumínio global para a Índia, e estamos entusiasmados com a oportunidade que nossa nova fábrica oferece para fortalecer nossa pegada global e expandir estrategicamente nossa presença na região".

A nova operação integral, que inicialmente deve trazer mais de 500 novos empregos para a região, produzirá rodas de alumínio fundido sob baixa pressão com um acabamento de roda de alta qualidade.

Uma cerimônia de grande celebração (Bhoomi Pooja) para clientes, funcionários e dignitários locais está programada para 19 de fevereiro de 2018.

SOBRE A MAXION WHEELS

A Maxion Wheels, uma divisão da IOCHPE-MAXION S.A., é a fabricante líder de rodas para automóveis, caminhões leves, ônibus, caminhões comerciais e trailers. A empresa também produz rodas para veículos agrícolas e militares, assim como para outros usos fora-de-estrada. Com mais de 100 anos de experiência na fabricação de rodas e 10 mil funcionários globais, a Maxion é a maior fabricante de rodas do mundo, produzindo 56 milhões de rodas por ano. A empresa atende a seus clientes globais de fabricante do equipamento original (Original Equipment Manufacturer, OEM) em 28 unidades em 15 países de cinco continentes, e tem centros técnicos de última geração nas Américas, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse o site da Maxion Wheels em www.maxionwheels.com.

