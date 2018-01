Confira os ganhadores nas principais categorias do Globo de Ouro 2018

Segue a lista dos premiados nas principais categorias da 75a. edição do Globo de Ouro, entregue neste domingo (7) em Beverly Hills, Califórnia, dando início à temporada de premiações nos Estados Unidos.

Os prêmios concedidos pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (HFPA, em inglês) são um termômetro para a disputa do Oscar.

Na cerimônia, os convidados vestiram preto em apoio às vítimas de assédio sexual.

O ator veterano Kirk Douglas foi homenageado pelo conjunto da obra, e a atriz, jornalista e apresentadora Oprah Winfrey recebeu o prêmio honorário Cecil B Demille.

Confira a lista de premiados:

= CINEMA =

Melhor filme dramático:

"Três anúncios para um crime"

Melhor filme comédia ou musical:

"Lady Bird: é hora de voar"

Melhor ator em drama:

Gary Oldman, "O destino de uma nação"

Melhor atriz em drama:

Frances McDormand, "Três anúncio para um crime"

Melhor atriz em comédia ou musical:

Saoirse Ronan, "Lady Bird: é hora de voar"

Melhor ator em comédia ou musical:

James Franco, "Artista do desastre"

Melhor diretor:

Guillermo del Toro, "A forma da água"

Melhor atriz coadjuvante:

Allison Janney, "Eu, Tonya"

Melhor ator coadjuvante:

Sam Rockwell, "Três anúncio para um crime"

Melhor canção original:

"This is Me", de "O rei do show"

Melhor trilha sonora de filme:

Alexander Desplat, "A forma da água"

Melhor filme em idioma estrangeiro:

"In the Fade (Em Pedaços)"

Melhor filme de animação:

"Viva: a vida é uma festa"

Melhor roteiro:

"Três anúncio para um crime"

= TELEVISÃO =

Melhor série dramática:

"The Handmaid's Tale"

Melhor série de comédia ou musical:

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor minissérie ou filme para TV:

"Big Little Lies"

Melhor atriz de série de drama:

Elizabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Melhor ator de série de drama:

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Melhor ator de série de comédia ou musical:

Aziz Ansari, "Master of None"

Melhor atriz de série de comédia ou musical:

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor ator coadjuvante de TV:

Alexander Skarsgard, "Big Little Lies"

Melhor atriz coadjuvante de TV:

Laura Dern, "Big Little Lies"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV:

Ewan McGregor, "Fargo"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV:

Nicole Kidman, "Big Little Lies"