James Franco ganhou neste domingo (7) o Globo de Ouro de melhor ator de comédia por 'Artista do Desastre', a história de um dos filmes de maior fracasso em Hollywood.

Franco, que superou Steve Carell ("A Guerra dos Sexos"), Ansel Elgort ("Em ritmo de fuga"), Hugh Jackman ("O rei do show") e Daniel Kaluuya ("Corra!"), agradeceu o prêmio junto com o diretor de "The Room", Tommy Wiseau, que apareceu ao seu lado no palco.