Ex-estrategista da Casa Branca reafirma apoio a Trump

Nova York, 07 - O ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, emitiu um comunicado neste domingo reafirmando seu apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao empresário Donald Trump Jr., filho mais velho do bilionário.



Bannon afirmou que Trump Jr. "é um patriota e um bom homem" e tem sido "implacável na defesa pelo pai". O ex-estrategista de Trump enfureceu o presidente com comentários feitos para o autor Michael Wolff, que estão em um livro lançado na sexta-feira. Bannon descreve a reunião entre Trump Jr. e representantes da Rússia como uma ação de traição e antipatriótica.



No entanto, Bannon diz que sua descrição foi dirigida ao ex-diretor da campanha de Trump, Paul Manafort, e não ao filho do presidente. O ex-estrategista disse que lamenta que o "atraso na resposta às reportagens imprecisas sobre Trump Jr. tenha desviado a atenção". Ele afirmou, ainda, que seu apoio ao presidente é "inabalável". Fonte: Associated Press.