Netanyahu volta a pedir fechamento de agência de ajuda a refugiados palestinos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a pedir neste domingo (7) o fechamento da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), que ele acusa de ser anti-Israel, segundo uma declaração de seu gabinete.

"A própria existência da UNRWA perpetua o problema dos refugiados palestinos e a história do suposto direito de retorno, cujo verdadeiro objetivo é a destruição do Estado de Israel", disse ele durante o Conselho de ministros.

"É por isso que a UNRWA deve ser desmantelada e suas atividades fundidas às da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)", acrescentou Netanyahu, que fez declarações semelhantes em junho passado durante a visita a Israel da representante dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley.

Os palestinos são os únicos a ter sua própria agência de ajuda, enquanto os outros milhões de refugiados em todo o mundo dependem do ACNUR, acrescentou o primeiro-ministro.

A UNRWA distribui ajuda e oferece serviços sociais na Faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental anexada, mas também no Líbano, na Jordânia e na Síria.

Em um comunicado, o porta-voz da UNRWA, Chris Gunness, recordou neste domingo que o mandato da agência provém da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que a tarefa que lhe confia consiste em "continuar proporcionando seus serviços até que se encontre uma solução justa e perene para os refugiados palestinos".

"O que perpetua a crise dos refugiados é o fracasso das partes (em conflito) a acabar com esta situação", acrescentou. "Isso precisa ser resolvido no contexto de negoicações de paz, baseadas nas resoluções da ONU e no direito internacional, e requer um compromisso ativo da comunidade internacional", afirmou.