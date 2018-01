Exército sírio retoma cidade estratégica em província no norte do país

Beirute, 07 - Forças militares da Síria continuam avançando sobre a província de Idlib, no norte do país e maior área ainda sob controle de rebeldes ligados a al-Qaida. Neste domingo, o exército retomou o controle da cidade de Sinjar, considerada estratégica por estar a 19 quilômetros de base área de Abu Zuhour, no extremo sul da província, também sob controle de rebeldes. A informação foi divulgada pela TV estatal Al-Ikhbariya TV.



A ação era esperada após a derrota do grupo Estado Islâmico no país. Na semana passada, o ministro de relações exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que a maior parte das ações militares contra o Estado Islâmico na Síria tinha terminado e sinalizou que o foco se voltaria a militantes relacionados à al-Qaida.



Não está claro o objetivo da atual ofensiva. Espera-se que o governo sírio e aliados recuperem o controle de toda a província, mas ativistas opositores dizem que o alvo principal é a base aérea de Abu Zuhour e a estrada que liga Damasco a Aleppo, que passa por Idlib.



Nos últimos dois meses, tropas apoiadas por ataques aéreos russos recapturaram mais de 80 cidades e vilas no norte das províncias de Hama e de Idlib pela primeira vez desde meados de 2015.



Com a ofensiva em Idlib, milhares de civis estão sendo obrigados a migrar em direção à fronteira com a Turquia em um inverno marcado por baixíssimas temperaturas. A província tem uma população de mais de 2,6 milhões de sírios, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), dos quais 1,1 milhão migraram de regiões em conflito no país. Fonte: Associated Press.



(AE)