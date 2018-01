EUA ter frio intensificado neste fim de semana

Montpelier, 06/01/2018, 06 - As condições brutais de frio devem envolver a costa leste dos Estados Unidos na maior parte deste fim de semana. As temperaturas chegarão perto de zero da Filadélfia a Boston até a noite deste sábado, mas a sensação ficará entre 10 graus negativos e 20 graus negativos.



O National Weather Service disse na sexta-feira que nas montanhas de Berkshire, a oeste do Massachusetts, podem vivenciar uma geada com 35 graus negativos, enquanto partes de New Hampshire e Maine podem ter temperatura de 45 graus negativos, e as montanhas de Vermont, 50 graus negativos.



(Associated Press)