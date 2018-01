Press Release from Business Wire : ZOLL Medical Corporation

ZOLL® Medical Corporation, uma Empresa do Grupo Asahi Kasei que fabrica aparelhos médicos e soluções de software relacionadas, anunciou hoje o recebimento de um contrato de fonte única da Agência Logística de Defesa para fornecer monitores de sinais vitais expansíveis Propaq® M à Força Aérea e ao Exército dos EUA.

O Propaq M, selecionado como "Produto de Escolha" conjunto, é um monitor avançado de transporte de sinais vitais, com capacidades muito além do Propaq Encore 206, que vem sendo o monitor de sinais vitais comprovado e confiável, empregado nas forças armadas dos EUA nos últimos 25 anos.

O Propaq M foi concebido especificamente para os rigores das operações militares nos ambientes mais austeros. O Propaq M pode ser equipado com um desfibrilador integrado e marcapasso para prontidão em missões cruciais no salvamento de vidas. Esta configuração, conhecida como Propaq MD, elimina a necessidade de transportar um monitor e um desfibrilador separados para melhorar as eficiências operacionais. Durante o período de avaliação competitiva, especialistas em assuntos militares destacaram a importância de imprimir o relatório de ECG de 12 derivações e dados relacionados ao paciente diretamente do monitor de sinais vitais. O Propaq M é o único monitor de sinais vitais em condições de voo que está disponível com uma impressora integrada, e deste modo permite serviços para reduzir o tamanho, peso e cubagem ao eliminar a necessidade de transportar uma impressora independente separada.

"Sentimos muito prazer em perceber o comprometimento contínuo com a plataforma ZOLL Propaq", disse A. Ernest Whiton, Presidente da divisão global de ressuscitação da ZOLL. "Este prêmio recente demonstra a confiança do Departamento de Defesa na tecnologia de monitoração e monitoração / desfibrilação da ZOLL que está atualmente implantada em todos os serviços diários."

O Propaq M agora une diversos outros produtos em condição de voo da ZOLL, selecionados pelos serviços como seus aparelhos médicos padrão de transporte para cuidados críticos, melhorando ainda mais a meta de Cuidados de Saúde do Departamento de Defesa para interoperabilidade em todas as funções de cuidados na Marinha, Força Aérea, Corpo de Marines e Exército dos EUA desde Medevac até missões críticas e estratégicas de transporte aéreo em todo o mundo.

O Propaq M é equipado com toda a tecnologia avançada Masimo® rainbow® SET®, incluindo hemoglobina total (SpHb®) e índice de variabilidade de pletismografia (PVI®) junto com monitoração avançada fisiológica com três canais integrados de pressão arterial invasiva. O Propaq M oferece comunicação robusta de dados e capacidades de visualização remota. Esta capacidade de visualização remota, atualmente instalada no USNS Comfort e USNS Mercy, vem sendo um instrumento nas recentes missões humanitárias nas regiões do Caribe, América Central e Ásia Pacífico.

O Propaq M agora une diversos outros produtos em condição de voo da ZOLL, selecionados pelos serviços como seus aparelhos médicos padrão de transporte para cuidados críticos, incluindo:

-- O monitor / desfibrilador Propaq MD de peso muito leve e em condições de voo que proporciona capacidades avançadas de monitoração, que inclui toda a tecnologia Masimo® Rainbow® SET e capacidades de transmissão de dados

-- O ventilador portátil de transporte EMV+® série 731 concebido especificamente para uso militar nos EUA

-- O aspirador 330, a próxima geração em aspiradores "inteligentes" em condições de voo

-- A plataforma de cuidados críticos SMEED? concebida para garantir monitores, monitores / desfibriladores, ventiladores e aspiradores da ZOLL para macas padrão da OTAN.

Sobre a ZOLL Medical Corporation A ZOLL Medical Corporation, uma empresa do grupo Asahi Kasei, desenvolve e comercializa aparelhos médicos e soluções de software que ajudam em cuidados avançados de emergência e salvamento de vidas, enquanto aumenta as eficiências clínicas e operacionais. Com produtos para desfibrilação e monitoração, circulação e retorno de CPR, gestão de dados, supervisão terapêutica de temperatura e ventilação, a ZOLL fornece um conjunto abrangente de tecnologias que ajudam médicos, EMS e profissionais de combate a incêndio, permitindo que socorristas tratem vítimas com necessidade de ressuscitação e cuidados críticos graves. Para mais informação, visite www.zoll.com.

Sobre Asahi Kasei O Asahi Kasei Group é um grupo diversificado de empresas conduzidas pela empresa de holding Asahi Kasei Corp., com operações nos setores comerciais de material, doméstico e cuidados da saúde. Suas operações de cuidados de saúde incluem aparelhos e sistemas para cuidados críticos graves, diálise, aférese terapêutica, transfusão e fabricação de produtos bioterapêuticos, bem como farmacêuticos e reagentes de diagnóstico. Com mais de 30.000 empregados ao redor do mundo, o Asahi Kasei Group presta serviços a clientes em mais de 100 países. Para mais informação, visite www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

©2018 ZOLL Medical Corporation. Todos os direitos reservados. EMV+, SMEED e ZOLL são marcas comerciais ou marcas registradas da ZOLL Medical Corporation nos EUA e/ou outros países. A Asahi Kasei é uma marca registrada da Asahi Kasei Corporation. O Propaq é uma marca registrada da Welch Allyn. Masimo, PVI, rainbow, SET e SpHb são marcas comerciais ou marcas registradas da Masimo Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180105005882/pt/

ZOLL Medical Corporation Diane Egan, +1-978-421-9637 degan@zoll.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release