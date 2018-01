Reis Magos desfilam por toda a Espanha

Os Reis Magos, muito aguardados pelas crianças espanholas, desfilaram nesta sexta-feira (5) em muitas cidades da Espanha na véspera da Epifania, mostrando em algumas cavalgadas a defesa da comunidade LGBT em Madri, ou dos independentistas na Catalunha, constataram jornalistas da AFP.

É durante a Epifania, em 6 de janeiro, que os Reis Magos levam seus presentes às crianças espanholas, e não o Papai Noel em 25 de dezembro, como em outros países.

Muitas cidades do país organizam "Cavalgadas de Reis", nas quais os três reis magos da tradição bíblica desfilam em cavalos ou camelos, ou mais geralmente em carruagens, jogam doces e pequenos presentes às crianças.

Na capital, milhares de pessoas desafiaram a chuva para ver Gaspar, Melchior e Baltasar desfilarem em uma carruagem iluminada com tons dourados, como seus trajes.

No desfile do bairro popular de Vallecas, em Madri, criticado pelos conservadores devido à presença de uma drag queen em uma das carruagens que acompanhava os Reis Magos, tudo ocorreu sem incidentes.

Na parte de trás do desfile, a drag queen "La Prohibida" apareceu vestida com um pijama de pelúcia rosa em uma carruagem "pela igualdade", decorada com a bandeira do arco-íris.

Na Catalunha, na cidade de Manresa, por cima da multidão flutuavam balões amarelos como forma de apoio aos dirigentes independentistas presos por sua participação nas ações pela secessão da região.

Em Barcelona, cada rei tinha sua própria carruagem: Melchior estava em um "jardim mágico" feito com folhas falsas gigantes; Gaspar desfilou em cima de uma carruagem de tons vermelhos inspirada nos jardins japoneses; e Baltasar esteve acompanhado por uma cantora guineana.