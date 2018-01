Terceira jornada de manifestações a favor do governo iraniano

Novas manifestações estão previstas nesta sexta-feira (5) no Irã para apoiar o regime, em reação ao movimento de contestação em todo o país que começou no final de dezembro e deixou 21 mortos.

"As manifestações serão realizadas depois da oração de sexta-feira [à tarde] em 40 lugares na província de Teerã", informou a mídia oficial.

Após cinco dias de protestos, entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, o país voltou à calma, em meio a uma implantação significativa de forças de segurança.

Nos últimos três dias, não houve manifestações de protesto na capital iraniana. As manifestações deixaram 21 mortos, principalmente manifestantes, e centenas de pessoas foram presas, 450 delas em Teerã. Numerosos carros e edifícios oficiais foram atacados ou incendiados.

Em resposta, foram organizadas manifestações na quarta e quinta-feira em cerca de 40 cidades das províncias iranianas para apoiar o regime.

As autoridades acusam "grupos contra-revolucionários" e os Mudjahedines do Povo, o principal grupo de oposição, de fomentarem distúrbios, aproveitando-se de manifestações "legítimas" da população contra as dificuldades econômicas.

O Irã assegura que os Mudjahedines estão ligados à Arábia Saudita, seu grande rival regional, país que acusam, junto com os Estados Unidos, de alimentar a violência ao apoiar as manifestações de protesto.