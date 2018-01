Press Release from Business Wire : Calvin Klein, Inc.

A Calvin Klein, Inc., uma subsidiária integral da PVH Corp. [NYSE: PVH], anunciou hoje sua nova campanha multimídia global da CALVIN KLEIN JEANS. A campanha representa a última iteração de evolução da ação globalmente reconhecida #MYCALVINS, da CALVIN KLEIN: Our Family. #MYCALVINS.

Calvin Klein Jeans New #MYCALVINS Global Ad Campaign Features Model Siblings Kaia Gerber and Presley Gerber

Fotografado por Willy Vanderperre, o mais recente capítulo desta nova campanha apresenta os irmãos Kaia Gerber e Presley Gerber. O elenco veste os principais looks da CALVIN KLEIN JEANS disponíveis atualmente nas lojas e on-line.

O conceito da campanha #MYCALVINS tem a família em seu centro, uma demonstração de unidade entre indivíduos fortes, enfatizada ainda mais pelo simbolismo da colcha americana tradicional. Esta campanha captura esses laços e traz à vida diferentes maneiras de inspirar famílias - nascidas e criadas - a se conectar uns aos outros e a comemorar as coisas que nos unem.

Este lançamento marca o último momento da nova campanha Our Family. #MYCALVINS, com uma série de lançamentos da campanha iniciados em novembro de 2017 com Solange, Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek e Adam Bainbridge, do Kindness, além de A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Nast, A$AP Twelvyy, A$AP Ant, A$AP Lou e A$AP J. Scott de A$AP Mob. A campanha será executada durante a temporada de primavera de 2018, e os talentos apresentados representarão a ponte entre várias gerações de forma estilística, musical e cultural. Eles trarão suas histórias como "Our Family", com a família e a comunidade no epicentro da conversa.

A campanha Our Family. #MYCALVINS adota o meio digital em primeiro lugar, comunicando a evolução da campanha #MYCALVINS, globalmente bem sucedida, lançada originalmente em 2014. A campanha #MYCALVINS tira proveito do comportamento dos consumidores e dos influenciadores ao se expressarem e maximiza os fenômenos da "selfie" e do compartilhamento viral de imagens. Com suporte digital dedicado em 12 países e alto impacto ao vivo em vários mercados-chave, a iniciativa Our Family. #MYCALVINS alcançará uma audiência global.

Sobre a Calvin Klein

CALVIN KLEINé uma marca de global de estilo de vida que exemplifica ideais arrojados e progressistas e uma estética sedutora. Buscamos entusiasmar e inspirar o nosso público ao usar imagens provocantes e designs atraentes para aguçar os sentidos.

Fundada em 1968 por Calvin Klein e seu sócio Barry Schwartz, construímos a nossa reputação como líder na moda americana através de nossa estética clara e designs inovadores. As vendas mundiais dos produtos CALVIN KLEIN no varejo ultrapassaram os US$ 8 bilhões em 2016 e foram distribuídas em mais de 110 países. A CALVIN KLEIN emprega mais de 10.000 associados em todo o mundo. Em 2003 fomos incorporados pela PVH Corp.

Sobre a PVH Corp.

Com uma história que remonta a mais de 135 anos, a PVH se destaca no desenvolvimento de empresas de valioso patrimônio americano, tornando-se uma das maiores empresas de vestuário do mundo. Temos mais de 35.000 colaboradores operando em mais de 40 países e mais de US$ 8 bilhões de receita anual. Entre nossas marcas estão as icônicas CALVIN KLEIN,TOMMY HILFIGER,Van Heusen,IZOD,ARROW,Speedo*, Warner'se Olga , bem como a marca on-line de lingerie True & Co. , e comercializamos uma variedade de produtos sob estas e outras marcas próprias e licenciadas, conhecidas nacional e internacionalmente.

*A marca Speedo está licenciada para a América do Norte e o Caribe em perpetuidade pela Speedo International, Ltd.

