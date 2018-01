EUA impõem sanções contra cinco entidades iranianas

Washington, 04 - Os Estados Unidos impuseram sanções contra cinco entidades iranianas devido ao envolvimento no desenvolvimento de mísseis balísticos.



As sanções não estão relacionadas aos protestos em curso no Irã, mas o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que mais penalidades "abordando os abusos nos direitos humanos estão chegando". Os comentários de Mnuchin fazem referência aos protestos mais recentes no Irã, que os EUA atribuíram à má gestão econômica do Irã.



As cinco entidades que enfrentarão penalidades são subsidiárias do Shahid Bakeri Industrial Group, parte do Ministério da Defesa iraniano. Shahid já está sob sanções dos EUA. As novas designações garantem que as subsidiárias também sejam punidas.



No mês passado, a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, mostrou um relatório a repórteres com fragmentos de mísseis sugerindo que eles foram fabricados pela Shahid. Haley disse que os fragmentos foram recuperados de projéteis lançados contra a Arábia Saudita pelos rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã no Iêmen. Fonte: Associated Press.