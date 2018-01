Poderoso 'ciclone bomba' atinge nordeste dos EUA e causa caos

Um poderoso 'ciclone bomba' de inverno impactou a costa leste dos Estados Unidos nesta quinta-feira (4), com um frio extremo e nevascas intensas, forçando milhares de cancelamentos de voos, o fechamento generalizado de escolas e levando o Senado a suspender suas votações pelo resto da semana.

O gélido temporal de neve e gelo atingiu parte da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul e ameaça agora se tornar uma tempestade de inverno histórica ao avançar em direção ao nordeste.

Partes dos estados de Maine, Nova York e Boston, na costa leste, tiveram ou esperam fortes rajadas de vento de 80 a 128 km/h e até 7,6 cm de neve por hora.

A tempestade ameaça deixar milhões de pessoas sem eletricidade e começará a diminuir na sexta-feira, ao avançar para o Canadá.

A Flórida, o "estado do sol", viu a neve pela primeira vez em três décadas na quarta-feira, no norte do estado.

O governador Rick Scott urgiu os moradores a se prepararem "para um frio extremo, incluindo eventualmente neve, água-neve ou acúmulos de gelo".

O apelido do ciclone se deve a um processo conhecido como 'bombogenesis', no qual um sistema climático experimenta uma queda acentuada na pressão atmosférica e se intensifica rapidamente, com condições de nevasca combinadas com ventos com força de furacão.

"Esta tempestade é intensa!", assegurou o serviço nacional do clima de Boston em sua conte de Twitter. "Esperem o inesperado".

Boston espera receber até 35 cm de neve e rajadas de vento de 105 km/h.

Quase 75% dos voos do aeroporto internacional de Boston e de Newark, em Nova Jersey, foram cancelados. Em Nova York, foram cancelados 71% dos voos no aeroporto de LaGuardia e 36% no John F. Kennedy, segundo o site Flightaware.

Um total de 12 pessoas morreram nesta semana nos Estados Unidos devido ao frio.

- "Muito perigosa" -

As autoridades declararam estado de emergência na cidade de Nova York e regiões próximas. Todas as escolas foram fechadas.

A neve cai sem parar em meio a fortes ventos sobre a metrópole, onde poucos veículos e transeuntes se aventuram nas ruas, avançando muito lentamente para evitar deslizamentos e escorregamentos em meio a uma temperatura de -4ºC, que baixará ainda mais após a tempestade.

Os ônibus e o metrô estão funcionando, mas há atrasos, e o prefeito Bill de Blasio anunciou que o serviço de balsas seria suspenso à tarde.

"Estamos diante de uma tempestade de neve severa e muito perigosa", disse de Blasio em uma conferência de imprensa. "Fiquem em suas casas, usem o transporte público se tiverem que sair e cuidem de seus vizinhos se precisarem de ajuda".

Espera-se que a cidade receberá no total até 25 cm de neve e rajadas de vento de até 80 km/h, segundo o serviço nacional meteorológico.

O governador do estado de Virgínia, Terry McAuliffe, declarou o estado de emergência.

Em Washington, o líder do Senado, Mitch McConnell, anunciou que não haverá votações esta semana, encurtando mais ainda um breve semana que tinha começado na quarta-feira devido ao feriado de ano novo.