Eleição local foi decidida por sorteio na Virgínia

A saga da eleição no 94º circuito do estado da Virgínia (leste), nos Estados Unidos, culminou nesta quinta-feira (4) com a designação do candidato republicano como vencedor por sorteio.

David Yancey havia conseguido a mesma quantidade de votos (11.608) que a candidata democrata, Shelly Simonds, em novembro.

A comissão eleitoral da Virgínia realizou um sorteio em Richmond diante das Câmaras. As cédulas com os nomes dos candidatos foram colocadas em caixas de plástico pretas separadas usadas para guardar rolos de fotos e foram dispostas em uma tigela de cerâmica.

O presidente da comissão tirou a cédula do republicano, na primeira vez em que uma eleição local foi definida assim na Virgínia desde 1971.

Esta eleição tinha uma importância determinante, porque permite aos republicanos conservar sua apertada maioria na Câmara de Delegados da Virgínia, o órgão que vota as leis locais neste estado de 8,4 milhões de habitantes.

Se a candidata democrata tivesse ganho o sorteio, a Câmara teria ficado dividida com 50 cadeiras praa cada partido, embora Simonds tenha direito a solicitar uma segunda apuração.