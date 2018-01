Cate Blanchett presidirá o júri do Festival de Cannes

A atriz australiana Cate Blanchett, uma das estrelas de Hollywood que mais se empenha na luta contra o assédio sexual, presidirá o júri do 71º Festival de Cannes (8 a 19 de maio), anunciaram os organizadores.

Blanchett acaba de criar uma fundação, "Time's Up", junto a outras estrelas como Natalie Portman e Meryl Streep, para ajudar as vítimas do assédio sexual.

Com 48 anos, é a décima segunda atriz a presidir o júri de Cannes, quatro anos depois da cineasta neozelandesa Jane Campion.

"Vou a Cannes há anos como atriz, produtora e para as festas de gala e sessões de competição, inclusive pelo mercado. Mas ainda não fui pelo mero prazer de aproveitar a abundânica de filmes deste grande festival", afirmou a atriz em um comunicado.

"Estamos muito felizes de acolher uma artista rara e singular, cujo talento e convicções preenchem as telas de cinema e os palcos de teatro. Nossas conversas com ela nos prometem que será uma presidente comprometida, uma mulher apaixonada e uma espectadora generosa", afirmaram, por sua parte, Pierre Lescure, presidente do Festival de Cannes, e Thierry Frémaux, delegado-geral.