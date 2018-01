Press Release from Business Wire : HeartSciences

A HeartSciences, uma empresa de dispositivos médicos recentemente selecionada como finalista para o prêmio Fierce Innovation Awards na categoria Solução Digital de Saúde, vai se apresentar em São Francisco na BioTech Showcase. A HeartSciences tem duas apresentações agendadas: (1) terça-feira, 09 de janeiro, na BioTech Showcase às 14h45 no Hilton Hotel, Union Square e (2) quarta-feira, 10 de janeiro, na Digital Medicine and Technology Showcase, às 10h, no Parc 55 Hotel.

A HeartSciences está promovendo o campo da eletrocardiologia ao combinar a pesquisa mais recente e o entendimento das doenças cardíacas, com o uso patenteado de matemática das wavelets e inteligência artificial para desenvolver dispositivos médicos para a detecção inicial de doenças cardíacas. Seu aparelho de eletrocardiograma de alta sensibilidade, MyoVista hsECG (high sensitivity ECG), foi desenhado para melhorar significativamente a sensibilidade de um dispositivo de eletrocardiologia diagnóstica na detecção de doenças isquêmicas e estruturais em estágio inicial. Através do uso patenteado do processamento de sinal digital Continuous Wavelet Transform, ele mede a energia do coração durante seu ciclo cardíaco. Ensaios clínicos recentes demonstram a capacidade do MyoVista de detectar disfunções cardíacas na fase diastólica, que é conhecida como disfunção diastólica. O MyoVista hsECG, inclui todas as informações convencionais de um eletrocardiograma de repouso completo com 12 derivações e uma nova informática relacionada com energia que ajudam na detecção inicial de doenças cardíacas.

A HeartSciences foi selecionada como finalista do prêmio Fierce Innovation em dezembro de 2017 por seu inovador aparelho de eletrocardiograma de alta sensibilidade MyoVista® hsECG? (high sensitivity ECG). Os finalistas foram selecionados a partir de uma lista altamente competitiva de inovadores por um painel de juízes notáveis. Todos os aplicativos foram avaliados com base nos seguintes critérios: vantagem competitiva, impacto e valor financeiro, necessidade do mercado e inovação geral. Os candidatos com as três pontuações mais altas em cada categoria foram selecionados como finalistas. Life Sciences Edition 2017, é um programa de premiação do conhecido editor eletrônico de FierceBiotech e FiercePharma.

Sobre a HeartSciences

A HeartSciences está promovendo o campo da eletrocardiologia ao combinar a pesquisa mais recente e o entendimento das doenças cardíacas, com o uso patenteado de matemática das wavelets e inteligência artificial para desenvolver dispositivos médicos para a detecção inicial de doenças cardíacas. A HeartSciences está preenchendo as lacunas de diagnósticos de hoje em assistência cardíaca, desenvolvendo soluções de baixo custo que ajudam a identificar os pacientes de risco.

O dispositivo de teste cardíaco MyoVista® hsECG? da HeartSciences é um eletrocardiógrafo de repouso com 12 derivações que utiliza um processamento de sinal baseado em transformada wavelet contínua (continuous wavelet transform - CWT). Seu método de processamento de sinal patenteado mede a energia do miocárdio durante o ciclo cardíaco. A informática proprietária focaliza as anormalidades relativas aos níveis de energia cardíaca, além de oferecer informações do eletrocardiograma tradicional.

Além da informática proprietária, o MyoVista hsECG também inclui os recursos de um eletrocardiograma de repouso completo com 12 derivações, incluindo análise com o uso do Algoritmo de Glasgow, um dos mais respeitados algoritmos interpretativos.

HeartSciences (antes conhecida como Heart Test Laboratories) é uma organização de capital fechado dos EUA, sem sede em Southlake, Texas.

Para obter mais informações, acesse www.heartsciences.com.

